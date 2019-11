Millət vəkilindən nazirə MÜRACİƏT: Bu şəxslərə ictimai nəqliyyat pulsuz olsun

Deputat Elmira Axundova pensiyaçıların ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə etməsini təklif edir.

Publika.az xəbər verir ki, deputat bu təklifini Milli Məclisdə irəli sürüb.

O, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevə müraciət edib: "Mən başa düşürəm ki, bu, bilavasitə sizin məşğul olacağınız məsələ deyil. Amma siz ictimai nəqliyyatın təqaüdçülər üçün pulsuz olması haqda təşəbbüs irəli sürə bilərsiniz".

Xanım deputat əlavə edib ki, belə bir təcrübə Rusiya və Avropa ölkələrində tətbiq edilir: "Yəni orada təqaüdçülər bu imtiyazdan istifadə edirlər. Nəzərə alaq ki, yaşlı vətəndaşlarımızın təqaüddən başqa gəlir yeri yoxdur. Əgər onlar növbəti ildən nəqliyyatdan pulsuz istifadə etsələr, bu onlara əsl yeni il hədiyyəsi olardı".

