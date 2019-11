“El-Klassiko”nun vaxtı açıqlanıb

İspaniya La Liqasının X turundan təxirə salınan “Barselona” – “Real” oyununun vaxtı açıqlanıb.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 26-da keçirilməli olan görüş dekabrın 18-də baş tutacaq.

La Liqa görüşün başlanma vaxtını da müəyyənləşdirib. Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Öncədən klublar da matçın bu tarixdə keçirilməsini istəsələr də, La Liqa bununla razılaşmırdı. Yarışın təşkilatçıları həmin gün keçiriləcək İspaniya kubokunun görüşlərinə marağın azalacağını əsas gətirirdi.

Qeyd edək ki, görüş “Nou Kamp” stadionunda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.