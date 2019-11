Oqtay Əsədov Sahil Babayevə: "Yerlibazlıq edib, sənə imkan yaratdıq"

Hamı böyük səbrlə sizə qulaq asdı. Sən bizim içimizdən çıxmısan, bir az yerlibazlıq edib, həm deputatlar, həm də mən imkan yaratdıq ki, bütün hesabatı Milli Məclisdə təqdim edəsən. Bunu da etdin.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov parlamentin iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev çıxışından sonra deyib.



O xatırladıb ki, qarşıda hələ ikinci və üçüncü oxunuş var:

“Sən çıxışdan daha çox deputatların səsləndirdiyi təklif və iradlara cavab verməyə yer ayırdın. Çox şadam ki, Prezidentin təyin etdiyi cavan kadrlar işin içinə belə giriblər”.

Qeyd edək ki, S.Babayev deputatların təkliflərinə cavab verib.(oxu.az)

