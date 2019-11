Müğənni Şəbnəm Əsədova anası dünyasını dəyişəndən sonra "Hər şey daxil" verilişinə qonaq olub.

Axşam.az xəbər verir ki, sənətçi Tərxanımın vəfat etmə səbəbini açıqlayıb:

"Xalamın 70 yaşı var idi, övladları olmurdu. Onlar həyatlarını mənə həsr etmişdilər. O, mənim xalam idi. 1 yaşımda doğma anamı itirəndə, bu hissi yaşamadım. İndi ana itkisi nədir bildim. Çox istəyirdim yaşasın. Qan laxtalanmasından vəfat etdi. 1 dəqiqənin içində əlimizdən getdi".

Milli.Az

