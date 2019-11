Zelenskinin 3 əsas SƏHVİ - KORRUPSİYA İLƏ MƏŞĞUL OLANLARI...

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin 3 əsas səhvi açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, "Milli İnkişaf Strategiyası" platformasının rəhbəri Dmitri Slivak, Ukrayna prezidentinin 3 əsas səhvini deyib: korrupsiya ilə məşğul olanları həbsə atdırmamaq, "qanun hamı üçün birdir" prinsipini yerinə yetirməmək və miqrasiya edən ukraynalıların ölkəyə qayıtmasına nail olmamaq.

Slivak hesab edir ki, verilən vədlərin yerinə yetirilməməsi hökumətin istefaya getməsinə gətirib çıxara bilər:

"Bu, fevralda baş verə bilər. Erkən seçkilər isə 2020-ci ilin payızında, yaxud da 2021-ci ilin yazında reallaşa bilər", - o, qeyd edib.

