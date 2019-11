Robopark sərgisini ziyarət etmək istəyənlər üçün pulsuz biletlərin qeydiyyatı başlayıb (VİDEO)

Bakı. Trend:

3-6 dekabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində “Bakutel-2019” 25-ci Yubiley Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar Sərgisində ən müasir robot modelləri və mütərəqqi texnologiyalar nümayiş olunacaq.

Bu barədə Trend-ə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən məlumat verilib.

Las-Veqasdan Pepper humanoid robotu

Robot balıqlar

Dünyaca məşhur Robot rəssam

Müxtəlif Sumo, Güləş və Dron yarışları

Kosmo zonası

6 metrlik uçan astronavt

Və ən nəhayət hamının sevimlisi Robot pianoçu

20-dən çox interaktiv zona və robotları görmək istəyənlər, https://robopark.ticketsetup.com/az linkinə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə və pulsuz bilet əldə edə bilərlər.

Biletlər yalnız “Robopark” üçün və yalnız 5 və 6 dekabr tarixlərində keçərlidir.

Expo mərkəzinə daxil olmaq üçün biletin çap versiyasını təqdim etmək vacibdir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.