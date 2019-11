Müğənni Elnarə Xəlilova “Məhəbbət başlar” adlı mahnısına çəkdirdiyi yeni klipini təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, nakam məhəbbətdən bəhs edən nəğmənin sözləri Cavidana, musiqisi Muxtar Abseynova məxsusdur. Nail Naiboğluna həvalə edilən ekran işi Astarada və dəniz sahilində 18 saata lentə alınıb.

Klip üzərində 20 nəfərdən ibarət yaradıcı heyət çalışıb.

