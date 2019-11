Azərbaycan millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə başlayıb

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində birinci oyununu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, Vüqar Məmmədin baş məşqçisi olduğu komanda Yunanıstanla üz-üzə gəlib. Yunanıstanın Patra şəhərindəki “Papacharalambio Ethniko” stadionunda keçirilən qarşılaşma Azərbaycan millisinin 1:6 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. Yığmanın heyətində yeganə qolu 62-ci dəqiqədə Berkay Vardar vurub.

Qeyd edək ki, U-17 noyabrın 16-da Almaniya, noyabrın 19-da isə Qazaxıstanla qarşılaşacaq. 9-cu qrupun oyunları Yunanıstanda keçirilir.



