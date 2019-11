Türkiyənin daxili işlər naziri İŞİD-in əsas fiqurlarından birinin saxlanıldığını bildirib

Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu İŞİD terror təşkilatının əsas fiqurlarından birinin saxlanıldığını bəyan edib.

Trend-in məlumatına görə, hazırda adı açıqlanmayan şəxsin sorğusu aparılır.

Nazir bildirib ki, Türkiyə İŞİD-ə qarşı fəal mübarizəni davam etdirir.

Terrorçuların deportasiyasına gəldikdə isə S.Soylu bildirib ki, Almaniya və Niderland öz vətəndaşlarını qəbul edəcək.

Noyabrın 14-də Almaniya vətəndaşı olan 7 İŞİD üzvü deportasiya olunacaq.

