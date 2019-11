Çağatay Ulusoyun ötən günlərdə yayılan kilolu görüntüsü sosial mediada səs-küy yaratmışdı.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun kökəlməsinin səbəbi bəlli olub.

"İkinci sayfa" proqramında bildirilib ki, aktyorun çəki almasına səbəb rol alacağı "Deliormanlı türk güreşçisi" filmidir.

Çağatay ekran işində "Koca Yusuf" adlı pəhləvanı canlandıracaq. Koca Yusufun isə boyu 1,80 sm, çəkisi isə 144 kilo olub.

