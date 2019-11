Sağlamsınız, ya yox? - Səhhətinizi yoxlamaq üçün SADƏ TESTLƏR

Sağlamlığınızı qiymətləndirən bu sadə sınaqlara bir neçə dəqiqə ayırın.

Publika.az xəbər verir ki, test rus və xarici fizioloqlar tərəfindən hazırlanıb.

Onurğa

Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, sağlam onurğa sağlamlığımızın təməlidir. Elə indi yoxlayın və hər hansı bir problem olarsa, dərhal ortopedə müraciət edin. Beləliklə, beldən yuxarı soyunub güzgüdə özümüzə baxırıq. Bir çiyin digərindən hündürdür?

İndi yan tərəfə dönərək yuxarı hissəyə diqqətlə baxırıq. Boyundan bir qədər aşağı nahiyədə bir “təpəcik” gözə çarpır? Çiyinlər maili, çənə irəli çıxırsa, bu, qamətin pozulmasının açıq əlamətləridir.

İndi isə irəli əyilib ovcunuzla döşəməyə toxunmağa çalışın, köməkçinizin onurğa boyunca diqqətlə baxmasına icazə verin - bütün onurğa diskləri eyni bərabərlikdə düzülməlidir. Sağa və ya sola əyilməsi skoliozun əlamətidir. Bu xəstəlik göründüyü qədər zərərsiz deyil, çünki daxili orqanların düzgün yerinin pozulmasına səbəb ola bilər.

Döşəmədə oturun, ayaqlarınızı yan tərəflərə düz açın. Yavaş-yavaş əyilib qolları irəli uzadın, dizlərinizi bükməyin. Çatdığınız yerə baxın.

Əliniz 15 sm-dən uzağa çatırsa, bu, əla nəticədir. Əgər 5 ilə 15 sm arasındadırsa, pis deyil, lakin elastikliyin inkişafına və bel əzələlərinin güclənməsinə əlavə diqqət yetirməlisiniz. Nəticə 5 sm-dən azdırsa, bu, disk oynaqlarının çox zəif hərəkətliliyini və əzələlərin aşağı elastikliyini göstərir.

Sağlam onurğa, xüsusən də servikal onurğa beyin qan təchizatının keyfiyyətinə və müvafiq olaraq işinə təsir göstərir.

Ürək

Əvvəlcə ürək döyüntüsünün sürətini təyin edək. Bunu etmək üçün 5 dəqiqə sükut içində sakit oturun. Sonra əlinizi çəkin və digər əlin dörd barmağını biləyin üstünə qoyun. Nəbzi hiss edin. Saatınızda bir dəqiqəni izləyin və ürək döyüntülərini sayın.

Normada ürək döyüntülərinin sayı 60-80-dir. 60 döyüntüdən az olması bradikardiyanın əlamətidir. Amma idmançılar üçün bu, norma ola bilər. Əgər sonuncu dəfə uşaqlıqda idman oynamısınızsa, bir kardioloqa müraciət etmək yaxşı olar.

80 döyüntüdən yuxarı taxikardiya əlamətidir. Bu tezlik də stress və həddən artıq gərginliyin nəticəsi ola bilər. Bu vəziyyətdə ürəyinizin yükü necə ötürdüyünü yoxlamaq tövsiyə olunur, ancaq ürəyinizin döyüntüsü 80-dən daha yüksəkdirsə, həkimə müraciət etmək daha yaxşıdır.

İstirahət zamanı döyüntü tezliyinin 3/4 nisbətində artması, ürək sisteminizə uyğunlaşma qabiliyyətini və ürək çatışmazlığı riskini göstərir. Müayinədən keçmək tövsiyə olunur.

Tiroid vəzi

Tipik olaraq, tiroid vəzindəki anormallıqlar barmaqların titrəməsi ilə müşayiət olunur, ancaq biz demək olar ki, buna əhəmiyyət vermirik. Titrədiyini aşkar etmək üçün gözlərinizi bağlayın, qollarınızı irəli uzadıb barmaqları aralı saxlayın və başqa bir adamdan barmaqların arasına vərəq qoymağı xahiş edin. Əgər kağız barmaqlarınızla birlikdə aydın şəkildə titrəməyə başlayırsa, endokrinoloqa baş çəkməlisiniz.

Tənəffüs sistemi

Nəfəs testi bədən istiliyinin obyektiv göstəricisi sayılır və sağlamlıq vəziyyətini qan təzyiqinin göstəricisindən daha yaxşı müəyyən edir. Ancaq təzyiq və ya temperaturun ölçülməsindən fərqli olaraq daha sadədir və hər hansı bir avadanlığın istifadəsini tələb etmir.

Ştange testi inhalyasiyadan sonra nəfəs tutulmasının maksimal müddətini təyin edir.

Qença testi nəfəs vermədən sonra nəfəsin ləngiməsinin maksimal müddətini müəyyən edir.

Bir saniyəölçən götürün. Oturun 3-4 dəfə dərindən nəfəs alın və verin. Dərin bir nəfəs aldıqdan sonra nəfəsinizi tutun. Sağlam bir insanda nəfəs saxlama müddəti təxminən 25-30 saniyədir. İdmançılar isə nəfəsini 60-90 saniyəyə qədər tuta bilərlər.

2-3 dəqiqə istirahət edin. Bir neçə adi nəfəs texnikalarını yerinə yetirin, sonra nəfəs alın və nəfəsinizi tutun. Saniyəölçəndə vaxtı izləyin. Sağlam və yetkin insan nəfəsini orta hesabla 40 saniyə saxlaya bilir. İdmançılarda bu rəqəm daha çox ola bilər.

Ağciyərlərin və ya ürəyin xroniki xəstəliklərində, həmçinin həddindən artıq işlədikdə nəfəs alma və vermə müddəti kəskin azala bilər. Bu baş verərsə, istirahət etdikdən sonra testi təkrarlayın. Nəticəniz yaxşılaşmayıbsa, həkimə müraciət edib müayindən keçməlisiniz.

Bir kibrit yandırın, ağzınıza yaxın saxlayın. Alovu söndürmək istəyərkən burundan dərin bir nəfəs alın və ağızdan nəfəs verin. Neçə cəhd lazım oldu? Əgər kibrit çöpü bir neçə cəhddən sonra söndüsə, tənəffüs sisteminizin zəifləməsi mümkündür. Mümkün səbəblər: siqaret, məşq etməmək, xroniki tənəffüs xəstəlikləri.

Dil

Diliniz sağlamlığınız haqqında çox şey söyləyə bilər. Dildə baş verən dəyişikliklər həkimlərə yalnız stomatit və diş çürükləri haqqında deyil, həm də bir sıra daxili orqan xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasına kömək edir.

Evdə diaqnostika üçün ən uyğun vaxt səhərdir. Normalda dilin bütün səthi çəhrayı rəngdə olur və incə ağ örtüklə örtülür.

Lakin dil qalın ağ örtüklə örtülübsə, bu, ən çox soyuqdəymə və ya qastrit problemlərindən xəbər verir. Dilin üstü sarımtıl qəhvəyi rəngdədirsə - qaraciyər və öd kisəsi zəif işləyir. Qırmızıdırsa, bu, B vitamini çatışmazlığının əlamətidir.

Aytən Məftun

