Əməkdar İncəsənət xadimi, tanınmış teleaparıcı Orxan Fikrətoğlunun səhhətində problem yaranıb.

Milli.Az Primetime.az-a istinadən xəbər verir ki, dostları ilə futbol oynayan jurnalistin ayağı zədələnib. Həkimlərin ilkin rəyinə görə, onun ayağında vətər yırtığı müşahidə edilib.

Əməkdaşımız Fikrətoğlu ilə əlaqə saxlayaraq onun səhhəti ilə maraqlanıb. O bildirib ki, hazırda durumu yaxşıdır, amma bir neçə günə yoxlanış üçün Türkiyəyə gedəcək.

Milli.Az

