Uzun müddətdir küsülü olan müğənni Günel Zeynalova ilə prodüser-aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) barışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tolik instaqram səhifəsində məlumat yayıb. O, İstanbula səfər etdiyini, təsadüfən təyyarədə Günellə rastlaşdığını qeyd edib.

"Məndən küsmüşdü, mən də onnan küsmüşdüm. Anası bizə aş bişirəcək, barışacağıq" deyə, prodüser yazıb.

Tolik bildirib ki, Bakıya gələndə Güneli proqramına qonaq çağıracaq.

Milli.Az

