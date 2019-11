İspaniya La Liqasının 10-cu turundan təxirə salınan "Barselona" - "Real" oyununun keçiriləcəyi vaxt açıqlanıb.

Milli.A xəbər verir ki, "Nou Kamp"da keçiriləcək "El Klasiko" dekabrın 18-i Bakı vaxtı ilə 23:00-da baş tutacaq.

Kataloniyadakı etiraz aksiyaları səbəbindən oktyabrın 26-da baş tutmalı olan qarşılaşma təxirə salınmışdı.

Milli.Az

