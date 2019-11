Fransada qəribə hadisə baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Tuluza şəhərində gecə klublarının birində əylənən 19 yaşlı qadının qəfil doğum sancıları tutub.

Təcili yardım gələnə qədər klub işçilərindən birinin köməyilə uşaq doğulub.

Klubun sahibi yenidoğulmuşa kluba ömür böyu pulsuz giriş haqqı verib.

Milli.Az

