Dəyərli işçiləri şirkətdə necə saxlamaq olar?

Düşünürsünüz ki, əvəzolunmaz işçi yoxdur? Əsas işçilər iş yerini tərk etdikdə tarazlıq dəyişir və bu, istehsal proseslərinin qırılmasına səbəb ola bilir. Peşəkarların axınının qarşısını almaq üçün əməkdaşların niyə məhz sizin şirkətinizi seçdiklərini başa düşməlisiniz.

1.Maliyyə təminatı

İşçilərin 69%-i əmək haqqı və maliyyə sabitliyi meyarlarına uyğun iş seçir. Maaşlar rəqabətqabiliyyətli olmalıdır. Hər il əmək haqlarını inflyasiyaya, bazarın orta səviyyəsinə, işçilərin hədəflərə çatmasına və biznesin nəticəliliyinə görə nəzərdən keçirin.

2.Karyera nərdivanı

42% işçinin motivasiyası karyera nərdivanı ilə yüksəlmək ehtimalına yönəlib. Eyni zamanda karyera qurmağın şəffaf və proqnozlaşdırılan olması gözlənilir, burada böyümə yalnız həqiqi nailiyyətlərdən asılıdır. Şəffaflığı təmin etmək üçün işçinin fərdi inkişaf planını yaradın. Nəticələrə əsasən illik və aralıq qiymətləndirmə tətbiq edin, buna əsasən də mükafatın ölçüsünü təyin edin. İşçi gələcəkdəki inkişaf imkanlarını görəcək, xətti menecer isə komandanın potensialını qiymətləndirə biləcək.

3. Unikal korporativ mədəniyyət

Maddi və karyera tələblərinə nisbətən iş şəraiti, ofisdəki ab-hava və korporativ mədəniyyətin birinci planda olduğu hallarda işəgötürən ailənin işçinin həyatındakı yerini anlamalıdır. İşçilərin iş yerinə sadiqliyini artırmaq üçün çevik iş qrafiki tərtib etməklə və loyallığın artırılması məqsədilə tədbirlər keçirməklə iş və şəxsi həyat arasında tarazlığı qorumaq mümkündür.

4. Motivasiyaedici iş

Rutin əmək fəaliyyətini liderliyin inkişafı proqramı ilə əvəz etmək daha məqsədəuyğundur. Bunun üçün işçini bir iş seqmentindən digərinə keçirmək lazımdır.

Vəzifə öhdəlikləri ilə birbaşa əlaqəli olmayan layihələrdə iştirak etmək mümkün olduğu hallarda da işçilər motivasiya olunur. Korporativ könüllülük proqramının həyata keçirilməsi yaxşı nəticələr verir.

İşçilərin maraqlarını xatırlayın. 5 prinsipi nəzərdən keçirin:

keyfiyyət

məsuliyyət

qarşılıqlı fayda

səmərəlilik

azadlıq

Hər hansı bir qərar verərkən şirkət və işçi üçün qarşılıqlı faydalı olacağını yəqinləşdirin.

İşçiləri şirkətdə saxlamaq və onlardan maksimum mənfəət əldə etmək üçün vacib bir məqamı yadda saxlayın: İşçi şirkətin ən vacib aktividir və ona həm maddi, həm də qeyri-maddi motivasiya tətbiq etmək lazımdır.

Finco.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.