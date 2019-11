Bakı. Trend:

BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlib.

Tarix İnstitutundan Trend-ə verilən məlumata görə, noyabrın 15-də, saat 11:00-da AMEA-nın Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının genişləndirilmiş iclasında BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi, Küveyt Əmirinin humanitar məsələlər üzrə müşaviri və Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatının sədri Abdullah Mətuq Əl-Mətuq ilə görüş olacaq.

Tarix İnstitutundan verilən məlumata görə, görüşdə Abdullah Mətuq Əl-Mətuqa institutun fəxri doktoru diplomu təqdim olunacaq.

Tədbir AMEA-nın əsas binasında (Kiçik akt zalı, 2-ci mərtəbə) keçiriləcək.

