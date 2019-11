İspaniya çempionatının X turundan təxirə salınan “Barselona” – “Real Madrid” görüşünün saatı açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, dekabrın 18-nə təyin olunan “El Klassiko” Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Xatırladaq ki, oktyabrın 26-da keçirilməsi nəzərdə tutulan matç Kataloniyada baş verən etiraz aksiyaları səbəbindən təxirə salınıb.

