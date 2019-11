Azərbaycanlı saxta sənədlə yaşayış icazəsi almaq istədi

Ukraynanın Enerqodar şəhərində Azərbaycan vətəndaşı yaşayış icazəsi almaq üçün Miqrassiya İdarəsinə müraciət edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı sənəd qismində, sadəcə, Azərbaycandan aldığı doğum haqqında şəhadətnaməni təqdim edib və başqa sənədi olmadığını bildirib.

Onun 1981-ci ildə doğulmasına baxmayaraq, sənədin 1973-cü ilə aid olduğu müəyyən olunub.

Saxta sənəd istifadə etdiyinə görə Azərbaycan vətəndaşı cərimə ödəməyə məcbur edilib və Ukraynadan deportasiya olunub.

Milli.Az

