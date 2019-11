Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva bu dəfə taxdığı brilyant dəstlə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi İnstaqram hesabında canlı yayıma girib. O, izləyiciləri ilə söhbət zamanı üzüyünü və sırğasını da nümayiş etdirib.

"Mənim brilyantlarım. Qadına brilyant yaraşır. Baxın, necədir" sözlərini söyləyib. İfaçının canlı yayımda qızıllarını sərgiləməsi birmənalı qarşılanmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.