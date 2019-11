İran prezidenti Həsən Ruhaninin ad günü təyyarədə qeyd olunub.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Yəzd və Kirman vilayətlərinə səfərdən qayıdan Ruhani təyyarədə sürprizlə qarşılaşıb. Prezident təyyarəsinin heyəti tort hazırlayaraq onu təbrik ediblər.

Xatırladaq ki, İran İslam Respublikasının 7-ci prezidenti Həsən Ruhaninin dünən 71 yaşı tamam olub.

Milli.Az

