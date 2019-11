Deputat parlamentə Coker maskasında getdi - VİDEO - FOTO

Ukrayna Sosialist Partiyasının lideri İlya Kiva parlamentin iclasına "Batman" filmindəki Coker (Jocker) obrazının maskasında gəlib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, millət vəkili Ali Radada andiçməsi olan digər həmkarı Sergey Rudikə etiraz əlaməti olaraq bu addımı atıb. Rudik isə Kivanın bu addımına "Kauçuk maskalardan qorxmuruq" sözləri ilə qarşılıq verib.

Qeyd edək ki, İlya Kiva bir neçə gün bundan əvvəl yolda Kiyev sakinlərindən birini "başını kəsərəm" sözləri ilə hədələyərkən kameralara tuş gəlmişdi.

Milli.Az

