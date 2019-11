Fahriye Evcenə 750 minlik təklif

Türkiyəli aktrisa Fahriye Evcen linza firmasının reklamında çəkiləcək.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən firma 2 milyon lirəlik təkliflə daha əvvəl Tuba Büyüküstün və Beren Saata müraciət etsə də, təbiilikdən yana olduğunu bildirən aktrisalar təklifi rədd ediblər. Reklam qiymətini endirən marka Fahriye ilə 750 min lirəyə razılaşıb. Sənətçi yaxın günlərdə kameralar qarşısına keçəcək.

Qeyd edək ki, ğlu Karan doğuldudan sonra ekranlardan uzaqlaşan aktrisa ara-sıra sosial media hesabında linza reklamlarına yer verir.

