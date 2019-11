OPEC 2020-ci ildə neft hasilatına dair qeyri-OPEC ölkələrinin proqnozunu azalda bilər

OPEC 2020-ci ildəki neft hasilatına dair bu təşkilatın üzvü olmayan ölkələrin proqnozunu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

“Report” “Bloomberg”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ADİPEC neft konfransındakı nitqində OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindo bildirib.

“Çox güman ki, 2020-ci ildə qeyri-OPEC ölkələrində, xüsusilə də ABŞ-ın şistli hövzələrində hasilata dair kəskin dəyişiklik olacaq”, - deyən baş katib daha çox ABŞ ilə Çin arasında ilkin ticarət sazişi imzalanması təqdirdə, neftə tələbatın artımına dair proqnozun yüksəlməsini də mümkün sayıb.

OPEC-in uzunmüddətli proqnozuna əsasən, neftə gündəlik tələbat 2019-cu ildə 99,9 milyon barel, 2020-ci ildə 101 milyon barel, 2023-cü ildə isə 103,9 milyon barel olmalıdır.

Bundan əvvəl isə OPEC inkişaf etmiş ölkələrdə tələbatın 2040-cı ilədək 9,6 milyon barel azalacağını, inkişafda olan ölkələrdə isə 21,4 milyon barel artacağını açıqlamışdı.

OPEC-in proqnozuna görə, tələbatın artımı 2018-ci ildəki gündəlik 1,4 milyon bareldən gələn onilliyin sonunda 0,5 milyon barelədək azalacaq, 2040-cı ildə isə sıfırlanacaq. Buna səbəb kimi həm əhali sayının, həm də dünya ÜDM-nin artımının zəifləməsi, habelə enerji səmərəsinə dair qaydaların sərtləşməsi və texnoloji tərəqqi göstərilir.



