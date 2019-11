Türkiyəli aktrisa Amine Gülşe futbolçu əri Mesut Özilə türk yeməkləri bişirə bilmək üçün aşpazlıq dərsləri alır.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Londondakı Likya restoranının sahibi Yağmur Çiçəkdən türk mətbəxinin sirlərini öyrənən sənətçi, artıq bu sahədə özünü xeyli inkişaf etdirib. Cütlüyün yaxınları Aminenin çox dadlı yemək bişirdiyini deyir.

Qeyd edək ki, onlar bu ilin iyununda ailə qurub.

Milli.Az

