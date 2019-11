ABŞ hərbçiləri İraqdan Suriya ərazisində daxil olub.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ hərbçilərinin Əl-Cibsah neft yataqlarının yaxınlığında mövqe tutduğu bildirilib.

24 zirehli avtomobildən ibarət olan hərbi karvan havadan da mühafizə edilir.

