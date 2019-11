SON DƏQİQƏ: dünyanı gözü oradadır - Ərdoğan-Tramp görüşü başladı

ABŞ prezidenti Donald Trampla türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ağ Evdəki görüşü başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, toplantıdan əvvəl ABŞ liderindən açıqlamalar verib.

İkili görüşdən öncə Tramp Dəyirmi Ofisdə jurnalistlərə Suriyanın şimal-şərqində Türkiyə və ABŞ arasında əldə edilən atəşkəs razılaşmasına sadiq qaldıqlarını bildirib: “Kürdlərlə (YPG/PKK) danışırıq, nəticədən mənundurlar. 7 min mil uzaqdakı sərhədlərə görə qorxmaq istəmirəm. Ərdoğana Türkiyə-Suriya sərhədində etdikləri üçüb təşəkkür etmək istəyirəm. Onların problemlərini anlayıram. Bölgədə bir çox türk öldü. Buna görə də nəsə etmək məcburiyyətindəyik. Bu, tıktərəfli yol deyil”.

Türkiyə ilə ABŞ arasında ticarət həcmini artırmaq haqqında danışan Tramp bildirib ki, hazırda bu istiqamətdə 2 milyard dollar olan rəqəm asanlıqla 100 milyarda çatdırıla bilər.

Prezident həmçinin, S-400 və F-35 məsələlərinə dair müzakirə aparacaqlarını da bildirib.

Zümrüd

