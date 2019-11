Xırdalan şəhərində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Xırdalan bazarının yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, 1962-cı il təvəllüdlü Abdullayeva Sədaqət Bayram qızı yolu keçmək istəyərkən maşın vurun.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona sol bud sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub və reanimasiyaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



