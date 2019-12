"Ərdoğanla hər görüşündə əlini çiyninə qoyan Tramp bu dəfə..." - İLK AÇIQLAMA

ABŞ prezidenti Donald Trampla türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında Ağ Evdə keçirilən görüşün detalları bütün dünyanı diqqət mərkəzindədir.

Publika.az xəbər verir ki, politoloq Elxan Şahinoğlu görüşün ilkin təəssüratlarını belə şərh edib: “Amerika və Türkiyə prezidentlərinin Ağ Evdə görüşü başa çatdı, nümayəndə heyətləri arasında görüş başladı. Təxminən iki saat sonra prezidentlər medianın qarşısına çıxacaqlar. Ağ Evdən ilk görüntülər danışıqların gərgin getməsindən xəbər verir. Ərdoğanla hər görüşündə üzü gülən, əlini türkiyəli həmkarının çiyninə qoyan Tramp bu dəfə soyuq üzü ilə yadda qaldı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.