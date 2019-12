Ərdoğandan ABŞ-da İLK AÇIQLAMA: "1 il ərzində..."

“Sizin kürd deyə zikr etdiyiniz PYD/PYD terror təşkilatıdır. Bunlar PKK-nın qollarıdır”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-da rəsmi səfərdə olan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib ƏrdoğanKonqres senatorları ilə görüşdən sonra səsləndirib.

Ərdoğan sözlərinə belə davam edib: “YPG də PKK kimii terror təşkilatıdır. Kürdlərlə terrorçuları ayırmaq lazımdır. Təhlükəsiz bölgə bizim nəzarətimizdə olmalıdır. 6 ay - 2 il arasında təhlükəsiz bölgəyə 1 milyon qaçqın yerləşdirə bilərik. 1 milyon da Rakka və Deyr-əz-Zor arasında yerləşdirə bilərik. Frəhat Abdi Şahin (Məzlum Kobani) Apo adlı separatçı terror təşkilatının, əslində, mənəvi övladıdır”.

Zümrüd

