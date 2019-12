Bir sıra ölkələrdə “Instagram” istifadəçiləri sosial şəbəknin işində yaranmış nasazlıqlardan şikayət ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ixtisaslaşmış “Downdetector” portalı bildirib.

Portalın məlumatına əsasən, əksər hallarda “İnstagram”ın işində problemlərlə ABŞ, Böyük Britaniya və Almaniyadan olan istifadəçilər qarşılaşıblar. Onlar xəbər lentinin işində problem haqqında bildiriblər.

Ən çox problemlər xəbər lenti ilə (75%) iş vaxtı, paylaşım zamanı (17 %) yaranıb.



