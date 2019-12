AVRO-2020 seçmə mərhələsi çərçivəsində U-19 komandalarının görüşündə Türkiyə millisi erməni rəqiblərini darmadağın edib.

Publika.az xəbər verir ki, Antalyada “Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri”ndə baş tutan matç 4:1 hesabı ilə başa çatıb.

Qarşılaşmanın baş hakimi fransalı referi Cerom Brisard olub.

Zümrüd

