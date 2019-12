SON DƏQİQƏ: cəbhə xəttindəki hərbi hissədə ARDICIL PARTLAYIŞLAR - Yaralılar var

Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində yerləşən 20-ci Zirehli Tuqay Komandanlığında partlayış meydana gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, komandanlığın sursat anbarında baş verən hadisə zamanı 5 nəfər yaralanıb.

Şanlıurfa Valisi Abdulla Erin yaralıların mühafizəçi olduğunu deyib və vəziyyətlərini qənaətbəxş kimi dəyərlənidirib. Valilikdən verilən rəsmi açıqlamada iki ardıcıl partlayışın olduğu və yaralıların sayının 9-a çatdığı qeyd edilib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürən briqada və təcili tibbi yardım cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.