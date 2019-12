Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində yerləşən Zirehli Briqada Komandanlığına aid hərbi hissədə partlayış baş verib.

"Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, silah-sursat saxlanılan ərazidə baş verən iki partlayış nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə yerinə çox sayda təcili tibbi yardım və yanğınsöndürən briqadalar cəlb olunub.



