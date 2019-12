Tramp Ərdoğanla uzun müddətdir yaxşı dostluq etdiyini deyib

Bakı. Trend:

ABŞ prezidenti Donald Tramp ABŞ-da səfərdə olan Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yaxşı dostluq münasibətlərindən danışıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Ağ Evdə Erdoğanla keçirilən görüş zamanı deyib.

D.Tramp bildirib: "Türkiyə prezidenti və mən uzun müddətdir, demək olar ki, ilk gündən çox yaxşı dost olmuşuq. Bir-birimizin ölkələrini başa düşürük, haradan gəldiyimizi anlayırıq."

Tramp, həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə prezidentini və həyat yoldaşını Ağ Evdə qəbul etmək onun üçün şərəfdir.

