İstifadəçilər "İnstagram"dakı nasazlıqlardan şikayət edirlər

Bakı. Trend:

"İnstagram" sosial şəbəkəsinin işində çərşənbə günü bir sıra ölkələrdə nasazlıq müşahidə olunur.

Trend-in məlumatına görə, ən çox "İnstaqram"la problemlər İngiltərə, ABŞ, Almaniya, İtaliya, Portuqaliya, İspaniya, Hollandiya, Belçika, Avstriya və Rusiya stifadəçiləri tərəfindən yaşanıb.

İstifadəçilərin əksəriyyəti xəbər lentini yükləyərkən problelırlə qarşılaşıblar (71%), 17% hekayə yayımlamaqda çətinlik çəkiblər, istifadəçilərdən 11% isə saytdakı problemlərdən şikayətləniblər.

