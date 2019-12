Türkiyədə silah-sursat anbarında partlayış olub

Bakı. Trend:

Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində silah-sursat anbarında partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, 20-ci Tank Briqadasının sursat anbarında iki partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 14 hərbi qulluqçu yaralanıb.

Vilayət qubernatoru partlayışların səbəbinin bilinmədiyini bildirib.

Partlayış nəticəsində xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib. Yanğın nəzarət altına alınıb, və hadisə bölgəsində ekoloji təhlükəsizlik tam təmin edilir.

