Dünyanın ƏN VARLI ÖLKƏLƏRİ - Təəccübləndirən SİYAHI

Dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısı hazırlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, siyahının hazırlanma prosesində bir ölkənin sərhədləri çərçivəsində, müəyyən bir zaman ərzində istehsal edilən bütün məhsul və xidmətlərin valyuta ilə dəyəri ölçülüb.

Ümumi Daxili Məhsul (GSYİH) sıralamasına görə ardıcıllıq belədir.

30 - Polşa

29 - Argentina

28 - Avstraliya

27 - Cənubi Afrika

26 - İspaniya

25 - Tayland

24 - Malayziya

23 - Banqladeş

22 - Kanada

21 - İtaliya

20 - Vyetnam

19 - Filippin

18 - Cənubi Koreya

17 - İran

16 - Pakistan

15 - Misir

14 - Nigeriya

13 - Səudiyyə Ərəbistanı

12 - Fransa

11 - Türkiyə

10 - Böyük Britaniya

9 - Almaniya

8 - Yaponiya

7 - Meksika

6 - Rusiya

5 - Braziliya

4 - İndoneziya

3 - ABŞ

2 - Hindistan

1 - Çin

