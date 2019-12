Bakı. Trend:

Qahirədə Buheyra vilayətində boru kəmərinin partlaması nəticəsində altı nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Əhali Nazirliyi bildirib.

Artıq mülki müdafiə qüvvələri yanğını lokallaşdıra biliblər.

Ölkənin Neft Nazirliyinin xüsusi açıqlamasına görə, "boru kəmərinin bu hissəsindəki vəziyyət nəzarət altındadır".

