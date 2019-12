Avstraliyada meşə yanğınında ölənlərin sayı 4-ə çatıb

Bakı. Trend:

Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels vilayətinin polisi kütləvi meşə yanğını zamanı daha bir insanın öldüyünü təsdiqləyib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə hüquq-mühafiə orqanın rəsmi saytında bildirilib.

Məlumata əsasən, ölən şəxsin şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməyib, lakin onun 58 yaşlı yerli sakin olduğu güman edilir.

Bildirilir ki, bölgədə 61 meşə yanğınları qeydə alınıb, 25 alov ocağı hələ də lokallaşdırılmayıb. Yanğına qarşı mübarizə üçün 800-dən çox yanğınsöndürən və yüzlərlə xüsusi texnika səfərbər edilib.

