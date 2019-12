Türkiyə bu ayın sonuna qədər 959 əcnəbi İŞİD-çini vətəndaşı olduğu ölkələrə deportasiya edəcək.

Publika.az xəbər verir ki, 33 ölkənin yer aldığı siyahıda Azərbaycan da var.

Hazırda 29 nəfər Azərbaycan vətəndaşı İŞİD üzvü Türkiyədən çıxarılmağı gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.