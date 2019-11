Kollecdə atışma olub: Ölənlər və yaralananlar var

Rusiyanın Blaqoveşensk şəhərində yerləşən kollecdə atışma olub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, baş verən atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Məlumata əsasən, polisə naməlum şəxs tərəfindən yaxınlıqdakı kollecdə atəş açıldığı çatdırılıb. Hadisə yerinə gələn polislər ikinci mərtəbədə silahla olan bir gənci görüblər. O, hüquq-mühafizə orqanların əməkdaşlarına tərəf bir neçə dəfə atəş açıb, nəticədə polis cavab atəşi açıb.

Polisin verdiyi açıqlamada qeyd edilib:

"Hadisə yerində iki gəncin, eyni zamanda atəş açan şəxsin cəsədləri tapılıb. İlkin məlumatlara görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər yaralanıb".



