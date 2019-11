Xəzər TV-də yayımlanan 5/5 verilişində maraqlı anlar yaşanıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Zaur Kamal efirə açıq-saçıq geyimdə gələn müğənni Səmaya irad tutub.



Aparıcı xanım müğənninin çox açıq libas geyindiyini söyləyib:



"Sənə kim icazə verib bu cür geyinəsən? Sən bilmirsən bizim efirdə açıq-saçıq geyinmək olmaz? Hər dəfə mən sənin paltarına niyə ilişirəm? Mənim xətrimə onları yuxarı qaldır".



Aparıcının bu iradından sonra müğənni geyimində düzəliş edib.

