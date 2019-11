Arağın ölümcül dozası elan edildi – Bundan kənara çıxdıqda...

Dünyada ən çox araq içən millətlər slavyanlardır.

Rusiyada adambaşına düşən arağın ölümcül dozası açıqlanıb. Belə ki, insan 1,1 litr araq içərsə, sərxoşluğun ekstremal forması baş verə bilər və sonluq ölümlə nəticələnər.

Mətbuat.az bildirir ki, bəzən ruslar bayramlarda bir gün ərzində 1 litr arağı içə bilər. Avropalılar isə arağı həftə üzrə bərabər miqdara bölərək qəbul edir və normanı aşmır.

Rusiya adambaşına ildə 1,1 litr araq içmək üzrə dünya reytinqində 5-ci yerdədir.

Lider ölkə isə Litvadır, onlar ildə 12,5 litr spirtli içki qəbul edir.

Düzdür, müasir ruslar arağı o qədər də çox içmir, ölkə arağın dozasının aşılmasına qarşı siyasi işlər aparmalıdır. Yaxın illərin statistikasında bu yükrək yerlərdən bir qədər aşağı düşmək lazımdır.(medicina.az)

