Bu gün Türkiyə final mərhələsinə vəsiqəni təmin edə bilər - AVRO-2020

Bu gün futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində IX tura start veriləcək.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə 3 qrupda 7 görüş keçiriləcək. A qrupunun lideri İngiltərə Monteneqronu qəbul edəcək. Qrupun digər matçında Çexiya Kosovo ilə üz-üzə gələcək.

Günün ilk vəsiqəsinə daha erkən başlayacaq görüşdə Türkiyə yığması yiyələnə bilər. "Ay-ulduzlular" H qrupunda İslandiya ilə ev oyununda heç-heçə etsələr, AVRO-2020-də iştirak hüququna yiyələnəcəklər. Bu halda son dünya çempionu Fransa Moldovanı məğlub edərək istəyinə nail ola bilər. Qrupun Albaniya və Andorra yığmaları arasındakı son matçı isə turnir baxımından ciddi önəm kəsb etməyəcək.



AVRO-2020

Seçmə mərhələ

14 noyabr

A qrupu

23:45. Çexiya - Kosovo

23:45. İngiltərə - Monteneqro

Xal durumu: İngiltərə - 15 xal (6 oyuna), Çexiya - 12 (6), Kosovo - 11 (6), Monteneqro - 3 (7), Bolqarıstan - 3 (7)

B qrupu

23:45. Portuqaliya - Litva

23:45. Serbiya - Lüksemburq

Xal durumu: Ukrayna - 19 xal (7 oyuna), Portuqaliya - 11 (6 oyuna), Serbiya - 10 (6), Lüksemburq - 4 (6), Litva 1 (7)

H qrupu

21:00. Türkiyə - İslandiya

23:45. Fransa - Moldova

23:45. Albaniya - Andorra

Xal durumu: Türkiyə - 19 xal (8 oyuna), Fransa - 19 (8), İslandiya - 15 (8), Albaniya - 12 (8), Andorra - 3 (8), Moldova - 3 (8).

Qeyd edək ki, Belçika, İtaliya, Polşa, Rusiya, İspaniya və Ukrayna yığmaları final mərhələsində iştirakı təmin ediblər.

