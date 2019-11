Xosenin bıçaqlanan qardaşının sevgilisi danışdı - VİDEO

Teleaparıcı Xose Bernardonun bıçaqlanan qardaşı Rəfael Hüseynovun sevgilisi "Bizimləsən" verilişinə açıqlama verib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, qadın hadisədən şoka düşdüyünü deyib. O bildirib ki, bıçaqlanma qısqanclıqdan baş verməyib:



"İki il əvvəl ərimlə ayrılmışıq. Ailə qurub, övladı olub. Qısqanclıqdan olmayıb, eqoistlikdir. Sevirdisə, yanında saxlayardı, anamın evinə göndərməzdi. Spirtli içki içirdi, gəlib qapıma, dava salırdı. Mən də evimdən çıxıb, Rafaelin evinə köçdüm. Rafaellə bir-birimizi sevirik. İndi hamiləyəm, onu atmayacam".

Rafaelin anası da gəlinini çox istədiyini söyləyib.

Qeyd edək ki, Xose və qardaşı Rafael bir neçə gün əvvəl yaşadığı evin həyətində bıçaqlanıb. Onları bıçaqlayan şəxs Rafaelin sevgilisinin keçmiş həyat yoldaşı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.