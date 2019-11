Ağdamın “Qarabağ” klubunun büdcəsinə UEFA-dan növbəti vəsait daxil olub.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, əyalət təmsilçisi Avropa Liqası turnirinin qrup mərhələsində çıxışına (1 qələbə üçün 570000 avro, 1 heç-heçəyə görə 190000 avro) və Azərbaycan Premyer Liqasının 2018/19 mövsümündə klubun turnir cədvəlində mövqeyinə görə 21000 avro (market-pool–ilkin ödəniş) qazanc əldə edib.

Bu vəsait AFFA-nın vasitəsilə klubun hesabına köçürülüb.

