Almaniyada saxta sənəd düzəldib, mühacir alveri ilə ittiham olunaraq saxlanılan azərbaycanlılar arasında blogger Orduxan Teymurxanın dostu da var.

Mətbuat.az-ın məlumata görə, saxlanılan Abdullayev Elşən Adil oğlu Avropada yaşayan Orduxan Teymurxana yaxınlığı ilə tanınır.

Onlar Azərbaycan höküməti əlehinə keçirilən aksiyalarda daim bərabər iştirak ediblər. Hər iki şəxs aşkar sürətdə kütləvi iğtişaşlara, hakimiyyət nümayəndələrinin qanuni tələbinə tabe olmamağa çağırışlar ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.