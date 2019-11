Neçə məktəb direktoru cəzalandırılıb ? - SAY AÇIQLANDI

Dərs ili başlayandan Bakıda cəzalandırılan məktəb direktorları və direktor müavinlərinin sayı açıqlanıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) bildirilib ki, 2019-2020-ci tədris ilinin ötən dövrü ərzində İdarənin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələri üzrə 2 məktəb direktoru və 2 direktor müavini əmək funksiyalarını keyfiyyətsiz yerinə yetirdiklərinə görə barələrində intizam tənbehi tədbiri tətbiq edilib, 3 məktəb direktoru və 2 direktor müavininə isə xəbərdarlıq edilib.(apa)

