Türkiyənin Antalya şəhərində futbol üzrə U19 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə start verilib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin 19 yaşlılardan ibarət yığması Ermənistan millisi ilə qarşılaşıb. Görüş qardaş ölkə yığmasının rəqib komanda üzərində 4:1 hesablı qələbəsilə başa çatıb.

